Соцсеть Маска выплатит Трампу 10 миллионов долларов за блокировку аккаунта после штурма Капитолия

Соцсеть X, которой владеет миллиардер Илон Маск, согласилась выплатить около 10 миллионов долларов Дональду Трампу в рамках урегулирования иска, который подал президент США против компании после блокировки своего аккаунта. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иск был подан в 2021 году к Twitter (прошлое название X — прим. «Медузы) и тогдашнему директору компании Джеку Дорси.

По информации собеседников издания, команда Трампа рассматривала вариант прекращения судебного процесса из-за близости Маска к Трампу и того факта, что бизнесмен потратил 250 миллионов долларов в ходе избирательной кампании.

В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента США, устроили штурм здание конгресса. Руководство соцсетей посчитало, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам. В ноябре 2022 года Маск, ставший к тому моменту владельцем Twitter, разблокировал аккаунт Трампа.

Meta в конце января 2025 года согласилась выплатить Трампу 25 миллионов долларов в рамках урегулирования иска 2021 года, который он подал из-за блокировки его аккаунтов в фейсбуке и инстаграме. По данным The New York Times, примерно 22 миллиона долларов пойдут на финансирование президентской библиотеки Трампа, а оставшиеся три миллиона предназначены для компенсации судебных издержк.

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