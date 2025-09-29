Суд в Тбилиси обязал Саакашвили и бывшего главу его охраны выплатить три миллиона долларов в бюджет Грузии

Тбилисский городской суд обязал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего руководителя Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия возместить в бюджет страны почти девять миллионов лари (3,3 миллиона долларов). Об этом сообщает «Грузия Online».

В марте 2025 года суд в Тбилиси приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере. Джанашию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари.

После этого Минюст Грузии подал к Саакашвили и Джанашии гражданский иск с целью возмещения похищенных денежных средств в размере девяти миллионов лари, поясняет «Грузия Online».

Как уточняет Interpressnews, суд обязал Саакашвили и Джанашию совместно выплатить в госбюджет 8,3 миллиона лари. Кроме того, Саакашвили обязали выплатить дополнительно 631 тысячу лари.

Адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилая, комментируя решение суда, заявил, что судебная система «подчиняется указаниям [основателя правящей партии „Грузинская мечта“ Бидзины] Иванишвили». «Говорят, что Саакашвили должен возместить расходы, например, за то, что принял в Грузии Дональда Трампа или возложил цветы на могилу Вацлава Гавела. Что это значит? Мы не раз видели выборочные, политически мотивированные, совершенно необоснованные решения по делам Саакашвили. Теперь к этому добавилось финансовое преследование — хотят внести его в реестр должников. Куда бы мы ни обжаловали, там нас ждут те же судьи», — сказал он.

Вскоре после решения по делу о растрате суд в Тбилиси также признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы. Дело было возбуждено после того, как Саакашвили, находившийся в розыске, 29 сентября 2021 года тайно вернулся из Украины в Грузию. 1 октября 2021 года бывшего президента арестовали.

С учетом всех вынесенных Саакашвили приговоров, как писало «Эхо Кавказа», он должен будет провести в заключении 12 лет и 6 месяцев — до 1 апреля 2034 года.