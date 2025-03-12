Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в растрате бюджетных средств

Суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы. Саакшвили признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере. Дело рассматривал Тбилисский городской суд.

Помимо Саакашвили обвиняемым по делу, известному как «дело о пиджаках», проходил бывший начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия. Подсудимые обвинялись в растрате бюджетных средств на сумму девять миллионов лари. Джанашию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари.

Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что процесс носит политический характер, напоминает «Эхо Кавказа».

Саакашвили ранее был приговорен к шести годам лишения свободы. Новый приговор, сообщает Mtavari TV, продлил его тюремный срок на три года.

Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года. Его арестовали после того как он вернулся в страну, нелегально перейдя границу.

Обвинения в растрате был предъявлены Саакашвили еще в 2014 году. По версии следствия, с 2009 по 2013 год по поручению Саакашвили для его личных целей из бюджета нецелевым образом были израсходованы почти девять миллионов лари (около 5,4 миллиона долларов по тогдашнему курсу). Как пишет NewsGeorgia, эта сумма, по утверждению прокуратуры, подразумевает оплату расходов Саакашвили на отдых в гостиницах и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,6 тысячи долларов. Сам Саакашвили отрицал обвинения и называл их абсурдными. Он считает, что нынешние власти Грузии завели это дело для того, чтобы подорвать его репутацию борца с коррупцией.