Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции против пыток

Президент России подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума одобрила соответствующий закон 17 сентября. Закон на рассмотрение внес 8 сентября Путин.

Кроме этого, денонсированы также и протоколы к Конвенции, подписанные Россией в феврале 1996 года в Страсбурге и ратифицированные в марте 1998 года.

В пояснительной записке к нему говорилось, что решение о выходе из конвенции связано с тем, что «Совет Европы блокирует избрание нового члена от РФ в Европейский комитет по предупреждению пыток» и с декабря 2023 года Москва не имеет возможности полноправно участвовать в работе этого мониторингового механизма.

Глава комитета Совета Федерации по конституционном законодательству Андрей Клишас говорил, что выход России из конвенции связан «в первую очередь с тем, что РФ вышла из соответствующих европейских институтов». «И в связи с этим мы ставим на повестку денонсацию этой конвенции, но остаемся участниками всех других международных конвенций, которые, в частности, направлены на то, чтобы предупредить использование пыток, бесчеловечное обращение и унижающее достоинство людей обращение», — приводит его слова «Интерфакс».

Европейская конвенция по предупреждению пыток была принята Советом Европы в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996 году, когда стала членом совета. Предложение о выходе из конвенции в конце августа подготовило правительство РФ.

Европейская конвенция о предотвращении пыток не только запрещает пытки, но и создает механизм их предупреждения. Для контроля существует Европейский комитет по предотвращению пыток, напоминает «Первый отдел». Его сотрудники могут посещать закрытые учреждения (изоляторы, тюрьмы, психиатрические больницы) и давать государствам рекомендации о том, как улучшить ситуацию. За годы участия России в конвенции комитет посетил Россию 30 раз (последний раз в 2021 году) и подготовил 27 докладов по итогам визитов. «Комитет против пыток» отмечает, что опубликованы были только четыре из них, так как для обнародования нужно разрешение принимающей страны. Правозащитники отмечают, что после выхода из Конвенции Россия «больше не будет обязана предоставлять доступ к местам лишения свободы международным инспекторам», что приведет к ухудшению тюремных условий и «тотальной потере ориентиров для развития пенитенциарной системы согласно международным нормам».