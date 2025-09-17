Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения или наказания, а также два протокола к ней, сообщает «Интерфакс».

Проект закона о денонсации конвенции на рассмотрения парламента внес президент РФ Владимир Путин. В пояснительной записке к нему говорилось, что решение о выходе из конвенции связано с тем, что «Совет Европы блокирует избрание нового члена от РФ в Европейский комитет по предупреждению пыток» и с декабря 2023 года Москва не имеет возможности полноправно участвовать в работе этого мониторингового механизма.

«Денонсация указанного международного договора не снизит уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток в Российской Федерации, поскольку сохраняется ее участие в ряде ключевых договоров и протоколов к ним, предусматривающих как материально-правовые стандарты защиты от пыток, так и механизмы контроля за соблюдением данных стандартов», — заявил журналистам первый заместитель спикера Госдумы Александр Жуков.

Европейская конвенция по предупреждению пыток была принята Советом Европы в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996-м, когда стала членом совета. Предложение о выходе из конвенции в конце августа подготовило правительство РФ.

Как отмечает правозащитный проект «Первый отдел», после выхода из конвенции Россия больше не будет обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы, а российские заключенные не смогут подавать жалобы в Европейский комитет по предотвращению пыток.

