Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из Европейской конвенции против пыток

Проект закона о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения или наказания внесен президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумы, пишет «Первый отдел».

В пояснительной записке, входящей в пакет документов при внесении законопроекта, говорится, что решение о выходе из конвенции связано с тем, что «Совет Европы блокирует избрание нового члена от РФ в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания».

Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную Конвенцию и протоколы к ней.

Как отмечает «Первый отдел», после выхода из конвенции Россия больше не будет обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы, а российские заключенные не смогут подавать жалобы в Европейский комитет по предотвращению пыток.

Европейская конвенция по предупреждению пыток была принята Советом Европы в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996-м, когда стала членом совета. Предложение о выходе из конвенции в конце августа подготовило правительство РФ.

