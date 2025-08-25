Россия выйдет из Европейской конвенции против пыток

Правительство России предложило президенту Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения или наказания.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о выходе России как из самой конвенции, так и протоколов, принятых к ней.

Европейская конвенция по предупреждению пыток была принята Советом Европы в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996-м, когда стала членом Совета.

Россия стала выходить из международных организаций, конвенций и программ вскоре после начала полномасштабной войны с Украиной в 2022 году. Среди прочего, РФ вышла из Совета Европы, перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и отказалась исполнять решения Европейского суда по правам человека.