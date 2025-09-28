Партия Майи Санду лидирует на парламентских выборах в Молдове

На завершившихся в Молдове парламентских выборах после подсчета половины голосов лидирует правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду.

После обработки результатов с 49,08% участков «Действие и солидарность» получает 42,44% голосов избирателей.

Оппозиционный Патриотический избирательный блок бывшего президента Игоря Додона, который выступает за большее сближение с Россией, набирает 29,79% голосов.

Третье место занимает умеренно проевропейская партия «Альтернатива» (8% голосов), четвертое — популистская «Наша партия» (6%).

Многие наблюдатели называли эти выборы «историческими», так как от их результата напрямую зависит будущее европейской интеграции Молдовы. В случае победы Патриотического избирательного блока, эта интеграция, вероятнее всего, замедлится или будет свернута вообще.

Читайте также

В Молдове скоро выборы. У России есть план, как на них повлиять. Рассказывают Bloomberg и «Би-би-си» «Слушай, ты можешь привезти деньги из Москвы. Мне надо выплатить зарплату своим людям»

Читайте также

В Молдове скоро выборы. У России есть план, как на них повлиять. Рассказывают Bloomberg и «Би-би-си» «Слушай, ты можешь привезти деньги из Москвы. Мне надо выплатить зарплату своим людям»