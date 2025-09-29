На парламентских выборах в Молдове победила партия Майи Санду
Проевропейская партия «Действие и солидарность» президента Молдовы Майи Санду набрала более 50% голосов на парламентских выборах.
По данным ЦИК Молдовы после обработки 99,65% протоколов с избирательных участков, за партию Санду проголосовали 50,06% избирателей.
Оппозиционный Патриотический избирательный блок бывшего президента Игоря Додона, выступающий за сближение с Россией, получил 24,25% голосов.
Третье место занимает умеренно проевропейская партия «Альтернатива» (7,98% голосов), на четвертом — популистская «Наша партия» (6,21%).
Кроме того, в парламент прошла партия «Демократия — дома» (5,63%), выступающая за объединение Молдовы с Румынией.
Явка составила 52%. В выборах приняли участие 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
На предыдущих выборах в парламент Молдовы, прошедших в 2021 году, партия Санду набрала 52,8% голосов и получила 63 мандата из 101, что позволило ей самостоятельно сформировать правительство.