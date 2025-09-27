Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что те, кто попытаются сбить «летающие объекты» в воздушном пространстве России «серьезно пожалеют» об этом.

«Если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета»», — сказал Лавров на пресс-конференции в ООН (цитата по ТАСС).

При этом Лавров заявил, что «дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он чью-то границу там пересек, но вышел из нашего воздушного пространства», может быть сбит без последствий со стороны России.

«Наверное, все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности», — сказал глава МИД РФ (цитата по РИА Новости).

Россия в сентября как минимум дважды нарушала воздушное пространство стран НАТО. В ночь на 10 сентября, когда около 20 беспилотников ВС РФ залетели в Польшу. На перехват БПЛА поднимали истребители Польши и некоторых других стран НАТО. Польские власти заявили, что сбили часть дронов, которые представляли опасность.

19 сентября Генштаб Эстонии сообщил, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство страны и находились над территорий Эстонии в течение 12 минут. В тот же день Польша сообщила, что два истребителя России пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море. В Минобороны РФ заявили, что российские самолеты летели в Калининградскую область и не нарушали границ других стран.

