Алексея Горинова в новой колонии два месяца держали в ШИЗО. Теперь его перевели в ПКТ (помещение камерного типа)

Политзаключенного Алексея Горинова выпустили из штрафного изолятора в колонии строгого режима в Рубцовске Алтайского края, но теперь поместили в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом «ОВД-Инфо» рассказал юрист Денис Шедов.

Горинова этапировали в ИК-10 в июле 2025 года и сразу же отправили в ШИЗО, неоднократно продлевая срок содержания. В общей сложности он провел там два месяца. Горинов называл условия в изоляторе «пыточными».

В ПКТ политзаключенного поместили на два месяца, но, по словам Шедова, нет гарантий, что его пребывание там не будет продлено. По закону, заключенного могут содержать в ПКТ до шести месяцев.

«Там теплее, чем в ШИЗО, а также выдают матрас, подушку и одеяло. Алексей также отметил, что после освобождения из ШИЗО чувствует себя лучше», — рассказал Шедов.

Алексея навещали члены местного ОНК. У него также начали брать медицинские анализы и следить за состоянием здоровья. Мы видим, что уполномоченные органы и должностные лица отреагировали на жалобы и отнеслись к ситуации более серьезно. Это важный шаг к нормализации отношения к Алексею в новой колонии. Положительным фактором является и то, что в период надвигающихся холодов он оказался в более теплом помещении, где чувствует себя лучше и где на его здоровье обращают хоть какое-то внимание.

Содержание в ПКТ предполагает множество ограничений: меньше прогулок, свиданий и разрешенных посылок, лимит на покупки и звонки близким. Подробнее об условиях содержания в ПКТ читайте здесь.

Алексей Горинов — первый в России осужденный по статье о распространении «фейков» об армии, в июле 2022 года он получил семь лет лишения свободы.

В ноябре 2024 года Горинова приговорили еще к трем годам за «оправдание терроризма» из-за его бесед с сокамерниками. В рамках этого приговора суд перевел бывшего муниципального депутата с обычного на строгий режим.

Соратники Горинова неоднократно сообщали о его крайне тяжелом состоянии здоровья. В мае его адвокат сообщал, что у Горинова обнаружили очаги туберкулеза.

