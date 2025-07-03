«Мы не потеряли голос и не исчезли». 11 российских политзаключенных опубликовали открытое письмо мировым лидерам Они призвали немедленно освободить больных осужденных и провести между Россией и Украиной обмен «всех на всех»

Московский муниципальный депутат Алексей Горинов, приговоренный по делу о распространении «фейков» про армию, в суде. 8 июля 2022 года Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

11 российских политзаключенных написали открытое письмо мировым лидерам, в котором призвали немедленно провести между Россией и Украиной обмен военнопленными и гражданскими, а также освободить больных осужденных. В числе письма — бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов, активистка из Петербурга Дарья Козырева, социолог и публицист Борис Кагарлицкий и другие фигуранты дел о «фейках» про российскую армию и об «экстремизме». Полный текст письма опубликован агентством Reuters. «Медуза» приводит его целиком.

Мы, российские политзаключенные, обращаемся ко всем мировым лидерам, которым небезразличны страдания людей за их убеждения.

Нас не менее 10 тысяч — российских политзаключенных и украинских гражданских заложников. Всех нас наказывают лишь за одно — за гражданскую позицию.

В сегодняшней России отсутствуют понятия справедливости и беспристрастности: любой, кто осмелится критически мыслить, рискует оказаться за решеткой.

Репрессивное законодательство, направленное на искоренение любого инакомыслия, последовательно ужесточается с 2012 года. С 2018 по 2022 год было принято не менее 50 репрессивных законов, а с 24 февраля 2022 года — еще более 60. В России нет ни одного оправдательного приговора по политически мотивированным делам. Жестокость наказаний растет — никого уже не удивляют сроки в 10, 15 и 20 лет. Государственная Дума регулярно требует возвращения смертной казни.

Шансы на справедливое рассмотрение таких дел в российских судах и ранее были малы, но после отказа России в 2022 году исполнять решения Европейского суда по правам человека исчезли совсем.

Институты прав человека в современной России полностью заменены органами, лишь имитирующими правозащитную деятельность. В результате здоровье и жизни заключенных находятся под угрозой, случаи пыток и давления чаще всего не расследуются и не наказываются. Политзаключенные чаще других содержатся в более жестких условиях и лишены возможности условно-досрочного освобождения и смягчения режима содержания. Распространилась практика возбуждения новых уголовных дел по доносам других осужденных.

Но несмотря на все это, мы не потеряли голос, не исчезли. Мы сохранили свою гражданскую позицию, которую считаем важным озвучить.

Мы призываем обе стороны переговоров между Россией и Украиной немедленно провести обмен военнопленными и гражданскими по формуле «всех на всех», включая украинских гражданских заложников.

Мы призываем к немедленному и безусловному освобождению больных политзаключенных, умирающих в российских тюрьмах.

Мы рассчитываем на то, что политики из разных стран создадут условия для освобождения всех, кто преследуется в России по политическим мотивам.

Мы призываем СМИ разных стран не молчать и освещать деятельность российских граждан, которые продолжают рисковать жизнями в борьбе за свободу и демократию.

Мы просим политиков демократических стран поддержать борьбу россиян и принимать резолюции от имени парламентов, политических объединений и партий.

Только вместе мы сможем приблизить время свободы и мира.

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12 июня люди по всему миру писали письма российским политзаключенным. Посмотрите, как это было Это акции в рамках марафона «Ты не один». Он продолжается

Поддержите политзаключенных

12 июня люди по всему миру писали письма российским политзаключенным. Посмотрите, как это было Это акции в рамках марафона «Ты не один». Он продолжается