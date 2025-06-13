12 июня люди по всему миру писали письма российским политзаключенным. Посмотрите, как это было Это акции в рамках марафона «Ты не один». Он продолжается

12 июня «Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и ФБК провели третий марафон помощи политзаключенным «Ты не один». Благодаря ему за день удалось собрать 12 миллионов рублей (но на этом сбор не закончился, он будет продолжаться весь год). Одновременно с марафоном в десятках городов по всему миру прошли волонтерские акции — вечера писем, пикеты и митинги — в поддержку политзаключенных. Показываем, как это было.

Тбилиси, Грузия

Кишинев, Молдова Кишинев, Молдова

Таллинн, Эстония

Токио, Япония Токио, Япония

Прага, Чехия

Бремен, Германия Бремен, Германия

Стокгольм, Швеция

Пафос, Кипр Никосия, Кипр

Окленд, Новая Зеландия

Окленд, Новая Зеландия

Сеул, Южная Корея Сеул, Южная Корея

Бар, Черногория

Ереван, Армения Ереван, Армения

Гейдельберг, Германия

Мюнхен, Германия Мюнхен, Германия

Любляна, Словения

Брюссель, Бельгия Брюссель, Бельгия

Мельбурн, Австралия

Подробно о марафоне «Ты не один»

Ты не один Как прошел третий марафон в поддержку политзаключенных и их семей

Подробно о марафоне «Ты не один»

Ты не один Как прошел третий марафон в поддержку политзаключенных и их семей