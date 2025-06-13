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12 июня люди по всему миру писали письма российским политзаключенным. Посмотрите, как это было Это акции в рамках марафона «Ты не один». Он продолжается
Источник: Meduza
12 июня «Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и ФБК провели третий марафон помощи политзаключенным «Ты не один». Благодаря ему за день удалось собрать 12 миллионов рублей (но на этом сбор не закончился, он будет продолжаться весь год). Одновременно с марафоном в десятках городов по всему миру прошли волонтерские акции — вечера писем, пикеты и митинги — в поддержку политзаключенных. Показываем, как это было.