Адвокат: у политзаключенного Алексея Горинова обнаружили очаги туберкулеза

У бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова обнаружили очаги туберкулеза, сообщила «Новой газете» адвокат политзаключенного Катерина Тертухина.

Защитница рассказала, что 10 мая Горинова вывезли из Владимирского СИЗО и сейчас он находится в изоляторе Новосибирска. Во время этапа политзаключенный заболел. Горинов рассказал, что три ночи не спал, у него тошнота, слабость, кашель, одышка, и он не может поднимать вещи.

В первый день в новосибирском СИЗО фельдшер вызвал Горинову скорую помощь. Врачи сделали заключенному рентген и обнаружили у него в легких очаги туберкулеза.

«К Горинову относятся хорошо, но лечить нечем. Ему передали лекарства, выписали особую диету — дополнительное масло, молоко и запеканку. Сейчас мы просим отложить этап. У Горинова отсутствует часть легкого, а туберкулез для него вдвойне опасен, он может просто не пережить заболевание», — рассказала адвокат.

По ее словам, Горинова содержат в холодной камере, хотя после свидания должны были перевести в теплую.

Сам Горинов в письме от 15 мая, которое опубликовала его группа поддержки, сообщал, что подозревает у себя воспаление легких. Из сообщения «Новой газеты» неясно, когда именно врачи нашли у политзаключенного очаги туберкулеза.

Как напоминает правозащитный проект «ОВД-Инфо», у Алексея Горинова диагностировали туберкулез еще в 2016 году. Из-за болезни ему удалили часть легкого. Он рассказывал, что в заключении заболевание обострилось, а также неоднократно сообщал, что в СИЗО и колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь.

Алексея Горинова в июле 2022 года приговорили к семи годам колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии РФ. Поводом для дела стало его выступление на собрании муниципальных депутатов Красносельского района Москвы, во время которого он среди прочего предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

Осенью 2023 года стало известно, что против Горинова возбудили дело об «оправдании терроризма» — он сообщил об этом в письме, находясь в ШИЗО. Поводом для дела стали разговоры Горинова с соседями по палате в тюремной больнице. В ноябре 2024-го бывшего депутата приговорили по этому делу к трем годам лишения свободы. При этом режим содержания ему заменили на строгий.

По совокупности приговоров Горинов должен провести в колонии еще пять лет.

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