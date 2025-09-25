Польша открыла границу с Беларусью сообщает агентство «Белта».

Сейчас на белорусско-польской границе работает два пропускных пункта. Пассажирский транспорт принимает только один из них — КПП «Брест».

Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Беларусью 12 сентября на фоне проходивших в Беларуси совместных с РФ учений «Запад-2025». Они завершились 16 сентября.

В момент закрытия границы сроки действия ограничений установлены не были. 23 сентября власти Польши анонсировали открытие погранпереходов с 25 сентября.

В ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели около 20 российских беспилотников. На их перехват были подняты истребители, несколько дронов были сбиты — это был первый случай, когда беспилотники сбивали над территорией страны НАТО.

Читайте также

Польша закрыла границу с Беларусью. На переходах протянули колючую проволоку и установили бетонные блоки Пересечь границу не смогли больше полутора тысяч машин и десятки автобусов

Читайте также

Польша закрыла границу с Беларусью. На переходах протянули колючую проволоку и установили бетонные блоки Пересечь границу не смогли больше полутора тысяч машин и десятки автобусов