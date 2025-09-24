В соцсетях и СМИ распространились сообщения об «урезанных» шенгенских визах, которые якобы выдает Италия. Ассоциация туроператоров России эту информацию опровергла

В соцсетях и многих российских СМИ распространились сообщения о том, что Италия начала выдавать россиянам «урезанные» шенгенские визы, по которым нельзя въехать в семь стран — Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.

Источником этой информации стал телеграм-канал Shot. «Туристы рассказывают, что теперь, если путешествовать на поезде, ходят контролеры, которые проверяют визы, а система в аэропортах просто не допустит туриста из России к полету в запрещенные страны ЕС», — говорится в посте Shot. Пост сопровождается фотографией части визы со сроком действия с 1 декабря до 26 декабря 2025 года.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) публикации об «урезанных» визах назвала фейком. Она отметила, что в посте не показан паспорт, в который проставлена виза, и остается неясным — это десятилетний паспорт с биометрической информацией или пятилетний без нее.

В АТОР напомнили, что Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва уже давно перестали признавать российские заграничные паспорта без биометрии, но никаких ограничений для обладателей биометрических паспортов не вводили.

«По факту это могла быть виза для ребенка до 18 лет с десятилетним загранпаспортом. Скорее всего, у родителей — пятилетний паспорт с ограничением, поэтому ребенку также ограничили поездки на срок действия визы», — предполагают в АТОР.

Ассоциация также обратила внимание на то, что срок действия показанной в посте визы еще не наступил. «Туристы, имен которых никогда нет в постах этого канала, еще физически не могли выехать в ЕС по указанной визе», — говорится в публикации. «То есть эти туристы никак не могли свидетельствовать о „проверках в поездах“ или „системе в аэропортах ЕС“ — они вообще в России, а не в Европе», — подчеркнули в АТОР.

Ассоциация отметила, что телеграм-канал, написавший об «урезанных» визах, ранее уже неоднократно публиковал недостоверную информацию, связанную с путешествиями.

В начале сентября итальянское агентство ANSA сообщало, что Еврокомиссия при подготовке 19-го пакета санкций в отношении РФ обсуждает возможность ввести более строгие рекомендации для органов, выдающих россиянам шенгенские визы. 19 сентября Еврокомиссия представила новый пакет санкций, ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам в нем не было.