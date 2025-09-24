Портрет 46-го президента США Джо Байдена убрали с «президентской аллеи славы» в западном крыле Белого дома в Вашингтоне.

Между двумя портретами Дональда Трампа, как 45-го и 47-го президентов США, появилась фотография автопера — устройства для автоматической постановки подписи или автографа. Соответствующий снимок Белый дом опубликовал в соцсети икс 24 сентября.

White House

Автоперо использовали при помиловании и смягчении приговоров, которые вынесли в конце президентского срока Джо Байдена. Сам он говорил, что одобрял эти решения устно, а его помощники использовали автоперо, потому что «речь шла о большом количестве людей».

Трамп утверждал, что решения Байдена о помиловании недействительны, поскольку их подписали автопером. Трамп говорил, что устройство использовали без ведома бывшего президента, сам Байден это отрицал.

Дональд Трамп после избрания на второй президентский срок распорядился перенести в закрытую часть Белого дома портрет бывшего президента Барака Обамы, который до этого висел на видном месте на входе в администрацию. Трамп также потребовал убрать на менее видные места портреты Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.