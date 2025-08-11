В Белом доме по поручению Трампа убрали с видного места портрет Обамы. Теперь он недоступен для обычных посетителей

Президент США Дональд Трамп распорядился перенести портрет бывшего президента Барака Обамы в закрытую часть Белого дома, сделав его недоступным для большинства посетителей. Об этом сообщает СNN со ссылкой на источники.

Портрет Обамы раньше занимал видное место на входе в Белый дом. По информации CNN, Трамп лично распорядился перенести портрет на верхнюю часть парадной лестницы. В эту зону могут проходить только члены семьи президента, агенты Секретной службы и ограниченное число сотрудников Белого дома. Для обычных посетителей портрет теперь недоступен.

Портреты еще двух президентов, с которыми у Трампа были конфликты, — Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего — также были перемещены на менее видные места.

Согласно протоколу Белого дома, портреты недавних президентов США размещаются на самых заметных местах — в холле у главного входа в резиденцию, где они видны гостям во время официальных мероприятий и посетителям на экскурсиях.

В июле Трамп заявил, что Обама распространял ложные сведения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. По его мнению, Обама «сам придумал этот фейк», в его распространении участвовали Джо Байден и Хиллари Клинтон. Трамп назвал это «преступлением века». Кроме того, он обвинил Обаму в госизмене и фальсификации выборов 2020 года. В офисе Обамы назвали обвинения Трампа «возмутительными» и «странными».