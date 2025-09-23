Депутат Госдумы Хамзаев написал министру юстиции донос на Аллу Пугачеву

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев попросил министерство юстиции РФ провести проверку высказываний певицы Аллы Пугачевой «на предмет наличия в них признаков экстремистской деятельности». Копию его обращения к главе Минюста РФ опубликовал телеканал RTVI.

В доносе депутата говорится, что в недавнем интервью на ютьюб-канале «Скажи Гордеевой» певица «охарактеризовала террориста и основателя запрещенной в Российской Федерации террористической организации „Ичкерия“ как „приличного, порядочного, интеллигентного и красивого человека“, а также выразила сожаление в связи с тем, что „не смогла сохранить ему жизнь“».

Хамзаев считает, что эти слова Пугачевой могут содержать «признаки оправдания экстремистской или террористической деятельности».

Кроме того, депутат просит проверить высказывания из интервью на нарушение законодательства об «иностранных агентах». Минюст РФ не объявлял Аллу Пугачеву «иноагентом», но присвоил этот статус журналистке Катерине Гордеевой, которая взяла интервью у Пугачевой.

Трехчасовое интервью Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой вышло 10 сентября и стало одним из самых популярных и обсуждаемых в русскоязычных соцсетях. Спустя две недели после выхода интервью набрало более 23 миллионов просмотров и более 168 тысяч комментариев в ютьюбе.

На слова Пугачевой о Дудаеве также реагировал глава Чечни. Рамзан Кадыров призвал певицу «не провоцировать» чеченцев и назвал ее «врагом народа и предателем». Из-за слов о Дудаеве к Пугачевой подал иск на полтора миллиарда рублей Александр Трещев — постоянный участник телешоу на российских федеральных каналах. Суд пока не принял его к рассмотрению.

