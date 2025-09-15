Рамзан Кадыров назвал Аллу Пугачеву «врагом народа» из-за того, что она назвала Джохара Дудаева «порядочным человеком»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Аллу Пугачеву «не провоцировать» чеченцев. Так он отреагировал на интервью, в котором певица доброжелательно высказалась о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

«О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позёрство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку», — заявил Кадыров. Он добавил, что «такие враги народа и предатели, как Пугачева» не должны «бестолково размышлять по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа».

10 сентября на ютьюбе вышло трехчасовое интервью Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой, в котором певица упомянула в том числе о первой чеченской войне.

«Особенно мне запомнилась первая чеченская, потому что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный и порядочный, интеллигентный человек, красивый человек… А жена какая! Художница, писательница, политик… Она звонила мне, думала, как будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь?Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать. Алла Федоровна, если вдруг увидите это интервью, я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — сказала певица.

Из-за слов о Дудаеве к Пугачевой также был подан иск на полтора миллиарда рублей (суд пока не принял его к рассмотрению). Истцом выступил адвокат Александр Трещев — адвокат и постоянный участник телешоу на российских федеральных каналах. В начале 2024 года он подавал в суд на блогера Настю Ивлееву из-за организованной ею «голой вечерники». В рамках того судебного разбирательства Трещев требовал миллиард рублей, но его иск был отклонен.

Джохар Дудаев в 1990-х был лидером чеченских сепаратистов и первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Был убит российской ракетой в апреле 1996 года.

Алла Пугачева после вторжения России в Украину уехала за границу. Разговор с Катериной Гордеевой стал первым большим интервью певицы с начала войны. За пять дней оно набрало 17 миллионов просмотров.

