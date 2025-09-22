Суд конфисковал семейный бизнес экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева на 80 миллиардов рублей. Сам Пушкарев сейчас воюет в Украине

Тверской районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры обратил в доход государства активы бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его семьи и бизнес-партнеров на сумму почти 80 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.

В доход государства обращены активы групп приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс». Решение подлежит исполнению немедленно.

Генпрокуратура заявила, что Пушкарев, который занимался бизнесом до прихода на государственную службу, передал управление своими компаниями родственникам и доверенным лицам, но продолжал их контролировать, а также представлял им преимущество на муниципальных тендерах.

Стоимость активов групп компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» превышает 79 миллиардов рублей, выручка составляет 51 миллиард рублей в год, прибыль — 5,4 миллиарда рублей, пишут «Ведомости».

Игорь Пушкарев был мэром Владивостока с 2008 по 2017 год.

В 2019 году Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу 500 миллионов рублей по обвинению в коррупции на конкурсах по строительству дорог во Владивостоке. В 2022 году к его сроку добавили еще три месяца по делу о злоупотреблении полномочиями при закупке автобусов.

В 2024 году Пушкарев подписал контракт с Минобороны. Он стал уже вторым бывшим мэром Владивостока, уехавшим на фронт в Украине. В 2023 году на войну отправился Олег Гуменюк, который работал мэром Владивостока в 2019-2021 годах и получил 12 лет лишения свободы по делу о взятках.