Бывший мэр Владивостока получил 15 лет колонии и штраф в полмиллиарда рублей по делу о коррупции

Тверской суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Пушкарев признан виновным в получении особо крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Как установил суд, с 2008 по 2015 год Пушкарев за взятки обеспечивал подконтрольным предприятиям победу в конкурсах по строительству дорог во Владивостоке.

Другого фигуранта дела, бывшего главу МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова суд приговорил к десяти годам лишения свободы. Родной брат Пушкарева Андрей получил восемь лет условного срока. Помимо этого, оба фигуранта тоже должны выплатить штрафы в размере 500 миллионов рублей.

Пушкарев был мэром Владивостока с 2008 года. В 2017 году, после своего ареста, он добровольно покинул пост.