Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный по делу о коррупции, подписал контракт с Минобороны. Это уже второй экс-глава города, который уедет на войну

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Минобороны России и отправится на войну в Украине. Об этом сообщили «Коммерсант» и PrimaMedia со ссылкой на источники.

Эту информацию подтвердил «Коммерсанту» адвокат Руслан Омельченко. Подробностей он не привел.

Как отметило издание «7×7», Пушкарев стал уже вторым бывшим мэром Владивостока, который отправится на войну в Украине. В декабре 2023 году на войну уехал Олег Гуменюк, приговоренный к 12 годам лишения свободы по делу о взятках. Он работал мэром Владивостока с апреля 2019 года по май 2021 года

В апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Пушкарева признали виновным в получении особо крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Как установил суд, с 2008 по 2015 год Пушкарев за взятки обеспечивал подконтрольным предприятиям победу в конкурсах по строительству дорог во Владивостоке.

Пушкарев был мэром Владивостока с 2008 по 2017 год.