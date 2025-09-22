ФБК обнаружил у двухлетного сына генпрокурора РФ квартиру стоимостью 760 миллионов рублей напротив Кремля

За последние три года, пока продолжается полномасштабная российско-украинская война, семья генпрокурора РФ Игоря Краснова приобрела недвижимость почти на полтора миллиарда рублей, говорится в расследовании ФБК.

Как выяснили соратники Алексея Навального, в 2022 году 33-летняя жена генпрокурора Анна Краснова стала собственницей квартиры площадью 165 квадратных метров в жилом комплексе «Жизнь на Плющихе» в центре Москвы. Фонд борьбы с коррупцией оценил стоимость этой недвижимости в 370 миллионов рублей.

В том же ЖК владеет квартирой зять Краснова, муж его родной сестры Владимир Левченко. Ее площадь — 140 квадратных метров, а стоимость — около 300 миллионов рублей.

Кроме того, сын генпрокурора Михаил Краснов, родившийся в 2023 году, стал владельцем квартиры площадью 304 квадратных метра в ЖК «Золотой» напротив Кремля. Ее стоимость ФБК оценил в 760 миллионов рублей.

Недвижимость жены и сына генпрокурора не отражена в его декларации, поскольку Игорь и Анна Красновы фиктивно развелись в 2017 году.

В расследовании ФБК утверждается, что семью генпрокурора РФ «взяли на содержание олигархи».

Прямо как в лихих 90-х, когда члены ОПГ платили «вторую зарплату» ментам, чтобы те их крышевали, только с поправкой на наши дни. Чемоданы с наличными больше не нужны — гораздо проще оформить в штат и платить зарплату жене прокурора, с которой он для отвода глаз формально разведется.

Ранее издание «Проект» выяснило, что Анна Краснова за последние четыре года заработала почти 160 миллионов рублей на должности вице-президента группы «Трансмашхолдинг». До этого она также работала в холдингах Segezha Group и «Новая технологическая компания».

Теща Краснова Ирина Комлева, по данным «Проекта», летом 2023 года учредила компанию «Верхаус комплекс», которая стала партнером структур «Башкирской содовой компании». За первые полтора года работы «Верхаус комплекс» получила почти 1,4 миллиарда рублей выручки и чистую прибыль более 300 миллионов рублей.

Игорь Краснов работал в следственных органах с начала 2000-х годов. С 2011 года, когда был сформирован Следственный комитет, он работал в центральном аппарате СК, с апреля 2016 года занимал пост заместителя главы ведомства Александра Бастрыкина. В январе 2020 года Владимир Путин назначил Краснова генпрокурором. В августе 2025-го Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда, освободившуюся после смерти Ирины Подносовой. Он стал единственным кандидатом на этот пост.

