«Проект»: жена генпрокурора Игоря Краснова заработала за четыре года 160 миллионов рублей

Жена генпрокурора РФ Игоря Краснова Анна Краснова за последние четыре года заработала почти 160 миллионов рублей (не менее 3,3 миллиона в месяц) на должности вице-президента группы «Трансмашхолдинг», выяснил «Проект».

Игорь Краснов и Анна Краснова (девичья фамилия — Комлева) поженились в мае 2012 года. Однако с 2017 года сведения о жене из деклараций Краснова пропали, и о ее доходах не было известно. Как правило, это свидетельствует о разводе, но, по версии журналистов, в случае Краснова развод стал «легендой, которая потребовалась для того, чтобы не привлекать внимание к деньгам его семьи».

Анна Краснова в ноябре 2015 года начала работать в лесопромышленном холдинге Segezha Group — подразделении АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Там она проработала до 2019 года и получила в общей сложности почти 22 миллиона рублей. В это же время, как отмечает «Проект», СК расследовал дело о «незаконной» приватизации «Башнефти», по которому Евтушенков провел весь конец 2014 года под домашним арестом. Сам Краснов в 2015 году получил повышение — он возглавил управление по расследованию особо важных дел СК. В начале 2016 года дело «Башнефти» закрыли.

В начале 2020 года Краснов стал генпрокурором, а его жена перешла в холдинг «Новая технологическая компания» (НТК), специализирующийся на логистике в нефтегазовой сфере. Компанией в этот момент владели бывшие топ-менеджеры «Лукойла» Валерий и Александр Субботины. Здесь Анна Краснова заработала в общей сложности 15 миллионов рублей. В марте 2021 года она заняла пост вице-президента «Трансмашхолдинга» — крупнейшего в России производителя железнодорожной техники.

Теща Краснова Ирина Комлева летом 2023 года учредила компанию «Верхаус комплекс», которая стала партнером структур «Башкирской содовой компании». За первые полтора года работы «Верхаус комплекс» получила почти 1,4 миллиарда рублей выручки и чистую прибыль более 300 миллионов рублей, пишет «Проект». Издание напоминает, что в 2021 году «Башкирскую содовую компанию» изъяли в пользу государства по иску Генпрокуратуры.

Игорь Краснов работал в следственных органах с начала 2000-х годов. С 2011 года, когда был сформирован Следственный комитет, он работал в центральном аппарате СК, с апреля 2016 года занимал пост заместителя главы ведомства Александра Бастрыкина. В январе 2020 года Владимир Путин назначил Краснова генпрокурором. В августе 2025-го Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда, освободившуюся после смерти занимавшей этот пост Ирины Подносовой — и стал единственным кандидатом на этот пост.

Читайте также

«Любимчик Бастрыкина», который докладывал о расследованиях лично Путину Чем известен новый кандидат на должность генпрокурора Игорь Краснов и что говорят о его назначении

Читайте также

«Любимчик Бастрыкина», который докладывал о расследованиях лично Путину Чем известен новый кандидат на должность генпрокурора Игорь Краснов и что говорят о его назначении