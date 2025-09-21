«Интервидение» в Москве выиграл представитель Вьетнама Дык Фук

Музыкальный конкурс «Интервидение», прошедший в Москве и ставший в России заменой «Евровидения», выиграл представитель Вьетнама Дык Фук, который получил от жюри 422 балла.

Второе место в конкурсе заняло трио Nomad из Кыргызстана с 373 баллами, третье — певица Дана Аль-Мир из Катара, получившая 369 баллов. Призовой фонд «Интервидения» составлял 30 миллионов рублей.

От России в конкурсе участвовал певец Шаман. Он, как пишут госагентства, попросил жюри не оценивать его выступление, потому что «по законам гостеприимства» не имеет права претендовать на победу. Сам Шаман написал после конкурса, что Россия «уже победила, возродив и организовав такой потрясающий масштабный фестиваль музыки».

В следующем году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии, объявили организаторы.

В «Евровидении» Россия не участвует с 2022 года — после начала полномасштабной войны ее отстранили от конкурса. Спустя почти три года после этого, в феврале 2025-го, Владимир Путин подписал указ о проведении в России «Интервидения». Глава МИД России Сергей Лавров говорил про это так: «Мы возрождаем советское „Интервидение“, но нужно учитывать современные аспекты ситуации». Конкурс прошел 20 сентября на площадке Live Arena в Москве, его транслировал Первый канал.

В российском конкурсе участвовали в основном представители «дружественных» стран — Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Китай, Куба, Индия, Венесуэла, Сербия, Бразилия и другие. Также должен был выступить американский музыкант Брэндон Ховард, но он за три дня до конкурса отказался от участия. Его заменила певица Vassy (представительница США греческого происхождения и гражданка Австралии), но за несколько часов до выступления организаторы сообщили, что она не сможет выступить «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии». В 2017 году певица рассказывала, что стала амбассадором благотворительной организации, которая ставит своей миссией продвижение квир-браков и гендерного равенства.