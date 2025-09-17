Певец Брэндон Ховард, планировавший выступить на «Интервидении» в Москве, отказался от участия в музыкальном конкурсе, который стартует 20 сентября.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Интервидения», американский певец не сможет принять участие в конкурсе «по непредвиденным семейным обстоятельствам».

Сразу вслед за этим организаторы объявили, что США на «Интервидении» представит певица Vassy. В телеграм-канале конкурса ее охарактеризовали как «мировую звезду танцевальной музыки».

Вот что пишут о ней организаторы «Интервидения»:

Первая женщина, удостоенная премии EDMA ICON AWARD (2023). Ее коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали топовые позиции в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Хиты VASSY набирают многомиллионные прослушивания в стримингах. Певица активно участвует в социальных инициативах, включая музыкальное образование для молодежи и продвижение «зеленых» технологий.

Настоящее имя Vassy — Василики Карагиоргос. Судя по странице в «Википедии», она — гражданка Австралии с греческими корнями. Певица рассказывала в СМИ, что стала амбассадором NOH8 Campaign — благотворительной организации, которая ставит своей миссией продвижение квир-браков и гендерного равенства.

Как обратила внимание «Новая газета», 17 сентября со страницы Vassy в «Википедии» удалили информацию о том, что она защищает права квир-людей, но вскоре вернули обратно.

Российские власти запрещают распространять информацию, «пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения». Верховный суд РФ признал «экстремистским» и запретил на территории страны несуществующее «международное движение ЛГБТ».

Конкурс песни «Интервидение» проходил в 1970-1980-е годы в странах социалистического блока, прежде всего, в Польше. Позже конкурс несколько раз пытались перезапустить. В 2008 году медиагруппа «Красный квадрат» и Первый канал организовали в Сочи детский конкурс «Интервидение», в котором участвовали исполнители из 11 стран бывшего СССР. В 2015 году конкурс вновь хотели провести в Сочи, но его проведение отменили на фоне аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе.

Вновь к идее проведения «Интервидения» власти РФ вернулись после того, как в 2022 году Россию отстранили от участия в конкурсе «Евровидение» из-за полномасштабного вторжения в Украину. В 2025-м Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения». Организаторы заявляют, что участие в конкурсе подтвердили около 20 государств, включая все страны БРИКС. От России в «Интервидении» примет участие певец Ярослав «Шаман» Дронов.