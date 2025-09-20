Организаторы «Интервидения» заявили, что певица Vassy (должна была представить США) отказалась выступать из-за «политического давления»

Певицу Vassy (Василики Карагиоргос), которая должна была представить США на музыкальном конкурсе «Интервидение» в Москве, дисквалифицировали, сообщили ТАСС организаторы шоу.

«По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса», — заявила пресс-служба «Интервидения».

Vassy не участвовала в общей фотосессии участников, а в начале конкурса организаторы не стали показывать ролик исполнительницы, отмечает ТАСС.

Сама певица рассказала журналистам «Верстки» в инстаграм, что ей пришлось отказаться от участия в конкурсе «из-за непредвиденной чрезвычайной ситуации».

Первоначально США на «Интервидении» должен был представить певец Брэндон Ховард, но он отказался «по непредвиденным семейным обстоятельствам».

Ховарда заменила Vassy — гражданка Австралии с греческими корнями. В 2017 году певица рассказывала в СМИ, что стала амбассадором NOH8 Campaign — благотворительной организации, которая ставит своей миссией продвижение квир-браков и гендерного равенства.

После сообщений о том, что Vassy выступит на «Интервидении» с ее страницы в «Википедии» сначала удалили информацию о том, что она защищает права квир-людей, но потом вернули обратно.

Конкурс песни «Интервидение» проходил в 1970-1980-е годы в странах социалистического блока. Позже конкурс несколько раз пытались перезапустить. Вновь к идее проведения «Интервидения» власти РФ вернулись после того, как в 2022 году Россию отстранили от участия в конкурсе «Евровидение» из-за полномасштабного вторжения в Украину.

«Интервидение» проходит 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве.