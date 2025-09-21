Австрийская OMV уволила топ-менеджера по подозрению в шпионаже. Он встречался с российским дипломатом, которого спецслужбы считают агентом ФСБ

Австрийская нефтегазовая компания OMV уволила высокопоставленного сотрудника, заподозренного в шпионаже в пользу России, пишет журнал Profil со ссылкой на источники и заявление компании.

Сотрудник OMV (его имя не разглашается, но говорится, что он был руководителем) привлек внимание австрийских спецслужб своими встречами с российским дипломатом, которого, в свою очередь, подозревают в связях с ФСБ. Управление государственной безопасности и разведки Австрии следило за сотрудником OMV в течение нескольких месяцев, пишут журналисты.

По данным Profil, сотрудник, о котором идет речь, был откомандирован в Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (Adnoc) в ОАЭ, которой принадлежит 25% акций OMV. Он ездил между ОАЭ и Австрией, а когда находился в Вене, встречался с российским дипломатом и подробно докладывал ему о положении дел.

При обыске у подозреваемого дома, проведенном по решению суда, спецслужбы нашли чувствительные внутренние документы — но точно неясно, какой из компаний, поскольку у него был доступ к обеим. Также неизвестно, как долго и какие именно сведения он передавал. Profil называет сотрудника выходцем из Восточной Европы. Сейчас он находится на свободе.

МИД Австрии сообщил Reuters, что осведомлен о начатом уголовном производстве в отношении российского дипломата. Ведомство вызвало временного поверенного в делах российского посольства в Вене, а судебные органы попросили МИД снять с него дипломатический иммунитет.

С начала войны в 2022 году Австрия несколько раз высылала российских дипломатов — в том числе, из-за подозрений в шпионаже. Однако Вена, как писало летом 2023 года издание Financial Times, стала центром работающих в Европе российских сотрудников разведки, поскольку дипломатические связи между Австрией и Россией практически не сократились и в стране оставались более 180 аккредитованных российских дипломатов. Издание Politico отмечало, что Австрия, несмотря на публичное осуждение войны, сохранила прочные деловые связи с Россией, особенно в сфере энергетики и финансов.

В конце 2024 года OMV разорвала долгосрочный контракт на поставку газа с российской компанией «Газпром экспорт», который был заключен еще в 2006 году и рассчитан до 2040-го. Контракт был разорван из-за «многочисленных существенных нарушений», сообщила австрийская компания.

