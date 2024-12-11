Австрийская OMV разорвала контракт с «Газпромом», рассчитанный до 2040 года

Австрийская компания OMV разорвала долгосрочный контракт на поставку газа с российской компанией «Газпром экспорт» («дочка» «Газпрома») из-за «многочисленных существенных нарушений», сообщается в пресс-релизе OMV.

Контракт OMV с «Газпром экспортом» был заключен в 2006 году и должен был действовать до 2040 года. Однако 16 ноября поставки газа со стороны российской компании были остановлены. OMV за день до этого сообщала, что получила уведомление о полном прекращении поставок.

В пресс-релизе говорится, что газовые хранилища OMV в Австрии заполнены примерно на 85%, а портфель компании охватывает несколько источников поставок из собственной добычи газа в Норвегии и Австрии, сторонних производителей газа, а также дополнительные долгосрочные объемы СПГ. «OMV в состоянии выполнить все свои клиентские контракты из альтернативных источников газа», — сообщается в релизе.

За два дня до остановки поставок австрийская компания сообщила, что выиграла в арбитражном разбирательстве против «Газпром экспорта». Иск OMV подала в январе 2023 года из-за прекращения поставок российского газа осенью 2022 года. По итогам вынесенного судом решения австрийская компания сообщила, что собирается взыскать с «Газпром экспорта» убытки в размере 230 миллионов евро, а также проценты и судебные издержки.