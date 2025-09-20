Bloomberg: переговоры на Аляске убедили Путина, что Трамп не будет вмешиваться в войну. После их встречи РФ стала наносить удары по Украине в два раза чаще

Президент РФ Владимир Путин считает, что эскалация российско-украинской войны — лучший способ заставить Украину начать переговоры на его условиях, утверждают источники Bloomberg, близкие к Кремлю.

Из статьи агентства следует, что к такому выводу Путин пришел после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа. По словам собеседников Bloomberg, переговоры на Аляске убедили Путина в том, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт между РФ и Украиной.

Во время встречи Путин, как сообщалось, предложил прекратить боевые действия и заморозить линию фронта, если Киев согласится вывести войска с территории Донецкой и Луганской областей. Украина отвергла эти условия, и Путин считает, что это оправдывает эскалацию, заявили источники.

Российские войска уже активизировали удары ракетами и беспилотниками по Украине, число которых перед встречей в Анкоридже снизилось, отмечает Bloomberg. Согласно подсчетам издания, в течение месяца после переговоров Путина и Трампа число атак увеличилось примерно на 46%.

Только в первой половине сентября Россия запустила более 3500 беспилотников различных типов, почти 190 ракет и сбросила более 2500 авиабомб, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам источников Bloomberg, Путин следит за военной кампанией премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу в секторе Газа и считает ее более жестокой, чем войну РФ в Украине. Российский президент, утверждают собеседники агентства, отмечает, что власти США и Европы приняли действия Израиля и не могут критиковать Москву.

Путин продолжит участвовать в любом формате переговоров с США, но будет делать то, что соответствует его интересам, говорят источники.

