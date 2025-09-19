Суд отклонил иск Трампа на 15 миллиардов долларов к The New York Times

Федеральный суд во Флориде отклонил иск президента США Дональда Трампа о клевете на 15 миллиардов долларов, который он подал к газете The New York Times. Об этом сообщает агентство Reuters.

Судья Стивен Мерридей заявил, что иск Трампа подан с нарушениями, так как из него не ясно, в чем состоит суть претензий президента. По его словам, иск должен точно информировать ответчиков «о характере и содержании претензий».

«Иск — это не публичный форум для оскорблений и яростных выпадов против оппонента», — заявил судья.

Мерридей дал Трампу 28 дней на подачу исправленного иска, его объем не должен превышать 40 страниц.

Трамп и его представители пока не комментировали решение суде.

16 сентября Трамп объявил, что подает иск о клевете к The New York Times, так как, по его мнению, газета «десятилетиями» распространяла ложь о нем самом, его семье, бизнесе и американской нации в целом. Он заявил, что издание превратилось в «рупор радикальной левой Демократической партии». Также в качестве претензии Трамп упомянул поддержку газетой кандидата в президенты Камалы Харрис, о которой заявлялось «в центре первой полосы». Он назвал это «крупнейшим незаконным вкладом в предвыборную кампанию в истории».

Трамп неоднократно подавал иски к медиакорпорациям — и иногда их выигрывал. В ноябре 2024 года, еще будучи кандидатом в президенты, он подал иск к телеканалу CBS и компании Paramount из-за интервью Камалы Харрис. В итоге Paramount согласилась выплатить 16 миллионов долларов для урегулирования иска.

Читайте также

«Знаете, за кого Путин взялся в первую очередь? Это покажется знакомым. За комиков» Главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник — о закрытии сатирических телешоу в США

Читайте также

«Знаете, за кого Путин взялся в первую очередь? Это покажется знакомым. За комиков» Главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник — о закрытии сатирических телешоу в США