Paramount заплатит Дональду Трампу 16 миллионов долларов для урегулирования иска из-за интервью Камалы Харрис каналу CBS

Компания Paramount согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу 16 миллионов долларов для урегулирования его иска из-за интервью бывшего вице-президента Камалы Харрис программе CBS News «60 минут», сообщает The New York Times.

Выплата Paramount включает судебные издержки и расходы президента США. Деньги направят будущей президентской библиотеке Трампа. Компания также согласилась публиковать письменные стенограммы будущих интервью «60 минут» с кандидатами в президенты. При этом, как отмечает Paramount, соглашение с Трампом не включает принесение извинений.

Трамп подал иск к CBS в ноябре 2024 года. Он, на тот момент кандидат в президенты от Республиканской партии США, обвинил телеканал в том, что CBS ввели зрителей в заблуждение, показав на вопрос об Израиле и ХАМАС из интервью кандидата от демократов Харрис. Изначально он оценил ущерб в 10 миллиардов долларов, но позже удвоил сумму иска. Трамп назвал действия CBS «искажением новостей». Телеканал с этим не согласился.

Многие юристы сочли иск Трампа необоснованным. По их мнению, CBS в итоге победил бы в суде, в том числе потому, что телеканал не сообщал ничего фактически неверного, а закон дает издателям широкую свободу действий в определении, как представлять информацию, отмечает NYT.

По данным газеты, председатель и контролирующий акционер Paramount Шари Редстоун заявила совету директоров компании, что выступает за рассмотрение возможности урегулирования иска с Трампом. NYT утверждает, что некоторые руководители Paramount рассматривали иск президента США как потенциальное препятствие завершению многомиллиардной сделки по продаже компании студии Skydance, которую должен одобрить Трамп.