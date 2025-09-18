Власти Польши признали, что в ночь на 10 сентября при атаке российских беспилотников в частный дом недалеко от границы с Беларусью попала польская ракета.

«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом», — заявил в эфире TVN 24 министр Томаш Симоняк, который координирует спецслужбы.

Симоняк пообещал, что министерство обороны страны компенсирует ущерб владельцам дома.

В ночь на 10 сентября польское воздушное пространство нарушили более 20 российских дронов. Для их перехвата были подняты истребители — как польские, так и союзников по НАТО.

В результате инцидента получил серьезные повреждения частный дом, находящийся недалеко от границы Польши с Беларусью. Первоначально считалось, что на него упали обломки сбитого дрона. Издание Rzeczpospolita 16 сентября со ссылкой на источники первым написало, что на дом упала ракета «воздух-воздух» с польского самолета, отклонившаяся от курса.

В Польше назвали случившееся намеренной провокацией со стороны России. НАТО через несколько дней запустило операцию «Восточный страж» для укрепления обороны своих восточных границ.

