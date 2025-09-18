Израиль объявил, что система лазерного оружия «Железный луч» готова к уничтожению ракет и дронов

Министерство обороны Израиля заявило 17 сентября, что система противоракетной обороны на основе лазерного оружия «Железный луч» готова к эксплуатации и будет развернута в ближайшие месяцы, сообщает The Jerusalem Post.

Минобороны Израиля заявило, что в течение нескольких недель тестировало систему лазерного оружия большой дальности на юге Израиля и доказало его эффективность в «полной оперативной конфигурации, перехватывая ракеты, минометные снаряды, летательные аппараты и беспилотники в широком спектре оперативных сценариев», пишет Reuters.

Как отмечают СМИ, лазерная система высокой мощности значительно дешевле существующих израильских противоракетных систем. The Jerusalem Post пишет, что «Железный луч» «так же дешев, как включение света».

Ранее Израиль начал использовать лазерные системы меньшей дальности и меньшей мощности. Минобороны страны сообщало, что такие системы применяли в октябре 2024 года, чтобы сбить около 40 дронов «Хизбаллы».

Лазерное оружие активно разрабатывают или уже имеют на вооружении разные страны мира. Военно-морские силы США разместили лазерные системы на нескольких эсминцах в 2014 году, однако об их применении в бою не сообщалось.

В России, как сообщало министерство обороны, в 2018 году заступили на опытно-боевое дежурство лазерное комплексы «Пересвет», о характеристиках которых ничего неизвестно. Применялись ли эти комплексы, неясно. Кроме того, власти России утверждали, что в ходе полномасштабного вторжения в Украину применяли лазерные комплексы «Задира» (подтверждения этому нет).

Великобритания в 2024 году провела первые испытания системы лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire.