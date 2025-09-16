Серия взрывов произошла в районе поселка Щитовая и одноименной бухты под Владивостоком, сообщили местные власти и СМИ.

Как рассказали Vladivostok1.ru очевидцы, утром 16 сентября местные жители заметили в районе бухты сотрудников ДПС, ФСБ и военных, которые проверяли документы у водителей проезжающих мимо автомобилей.

На въезде в поселок также заметили сотрудников МЧС и машины скорой помощи, а над местом предполагаемого инцидента кружил военный вертолет, сообщил корреспондент «Новой газеты» в Приморье.

В антитеррористической комиссии Приморского края заявили, что причина скопления техники экстренных служб — «инцидент в районе административных сооружений с автопарковками». Там, согласно заявлению властей, произошла «серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования». В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства.

Военная разведка Украина (ГУР) устроила взрывы в месте дислокации российских военных во Владивостоке, сообщили источники украинских СМИ в ведомстве. Они назвали случившееся «операцией мести» за военные преступления, в которых обвиняют ВС РФ.

В украинской разведке утверждают, что несколько взрывов произошло на парковке воинской части, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Это подразделение, утверждает украинская сторона, участвовало в боях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на курском и покровском направлениях и «отличилось особой жестокостью по отношению к местному населению и казнями украинских пленных».

В результате операции ГУР во Владивостоке, по словам источника украинских СМИ, есть погибшие и раненые.

Независимого подтверждения заявлениям российской и украинской сторон нет.

В мае неподалеку от поселка Щитовая — в районе бухты Десантная — также произошли взрывы. Местные власти утверждали, что причина взрывов — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с газом. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что взрывы стали «следствием успешной операции» Главного управления разведки Минобороны Украины в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.