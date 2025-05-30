Украинские СМИ назвали взрывы во Владивостоке «успешной операцией ГУР»

Взрывы, произошедшие 30 мая в бухте Десантная во Владивостоке, стали «следствием успешной операции» Главного управления разведки Минобороны Украины, пишет со ссылкой на собственные источники «РБК-Украина». Такую же информацию приводят источники УНИАН и Hromadske.

По словам собеседников украинских СМИ, два взрыва произошли в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты: один — возле КПП, второй — в месте пребывания личного состава и командования. Утверждается, что в результате была поражена живая сила, военная техника и спецсредства. Никаких доказательств этому источники не приводят.

155-я бригада морской пехоты, как отмечают издание, участвовала в российско-украинской войне, в том числе в боях в Мариуполе, Угледаре Донецкой области, а также в Курской области.

Ранее правительство Приморского края сообщило, что взрывы в бухте Десантная во Владивостоке произошли из-за «воспламенения в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью». В Антитеррористической комиссии региона заявили, что в результате случившегося жертв нет. При этом перед взрывами, как писали СМИ, дорогу, ведущую к бухте, перекрыли, а в районе видели вертолет.