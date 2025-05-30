Обновление. Причина взрывов в бухте Десантная — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью, сообщили в Антитеррористической комиссии Приморского края. Там отметили, что в результате происшествия повреждений административных зданий и жертв нет.

Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке, жертв и повреждений нет, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Антитеррористическую комиссию Приморского края.

«Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто», — говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что «угроза нейтрализована», проводится «комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента». Подробности случившегося не сообщаются.

Как сообщили телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и издание Vladivostok1.ru, представители силовых структур перекрыли дорогу, ведущую к бухте Десантная, людей, ехавших со стороны бухты, досматривали. В районе Десантной наблюдается скопление машин полиции, скорой помощи и людей в военной форме. Незадолго перед взрывами в этом районе начали летать вертолеты, а после взрывов со стороны бухты под охраной провезли некие крупные предметы, возможно, машины, накрытые брезентом.