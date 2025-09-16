Лукашенко помиловал 25 осужденных. Среди них есть политзаключенные

Александр Лукашенко помиловал 25 человек, осужденных в том числе по статьям «экстремистской направленности». Об этом сообщило агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Такое решение, как отмечается, было принято в преддверии Дня народного единства. По данным пресс-службы, помилование получили 12 женщин и 13 мужчин.

«19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте», — говорится в сообщении.

Все помилованные «признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни», заявили в пресс-службе.

Правозащитный центр «Вясна» отмечает, что среди помилованных есть политзаключенные, так как в сообщении говорится об осужденных за «преступления экстремистской направленности». Сколько среди помилованных политзаключенных, пока неизвестно.

11 сентября Александр Лукашенко помиловал 52 политзаключенных. Среди них были журналист и блогер Игорь Лосик, философ Владимир Мацкевич, анархист Николай Дедок, активист Дмитрий Дашкевич, а также группа журналистов телеканала «Белсат» и 14 иностранных граждан. Лукашенко решил депортировать освобожденных в Литву. На свободу также вышел оппозиционер, бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич. Он отказался покидать Беларусь и уезжать в Литву. Его отправили обратно в колонию.

Николай Статкевич — несгибаемый противник Лукашенко, который борется с ним вот уже 30 лет Он отказался покидать Беларусь после освобождения из тюрьмы. Пожалуй, это самая громкая оппозиционная акция после протестов 2020 года

