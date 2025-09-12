Николай Статкевич — несгибаемый противник Лукашенко, который борется с ним вот уже 30 лет Он отказался покидать Беларусь после освобождения из тюрьмы. Пожалуй, это самая громкая оппозиционная акция после протестов 2020 года
Как Статкевич перестал считать белорусов «неполноценной нацией»
Николай Статкевич родился в 1956 году в деревне Лядно Минской области. Его родители были учителями: отец преподавал историю, а мать — русский язык и литературу. Оба деда будущего политика были убиты в советское время; один из них погиб в НКВД в 1937 году, а второго застрелили немцы во время Великой Отечественной войны.
Статкевич выбрал военную карьеру — по его словам, потому что не хотел становиться «сотрудником какой-то конторы, от которого ничего не зависит». В 1970-х он закончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище и несколько лет служил в Мурманской области. Отправляясь туда, он взял с собой книги на белорусском языке. Политик рассказывал, что у него еще в школе проснулось национальное чувство, но уроки истории оставляли гнетущее впечатление о белорусах как о «неполноценной нации», и он только в армии начал по-настоящему знакомиться с белорусской культурой и историей.
«Затем, когда началась перестройка и гласность, информация пошла уже сплошным потоком. Появилась гордость за то, что принадлежишь к белорусскому народу. Одновременно появилось и возмущение из-за того, что все это держалось столько лет под запретом и нашим народом так грубо манипулировали. А я такой человек: если что-то знаю и чем-то недоволен, то должен это изменить», — признавался Статкевич.
В 1980-х Статкевич вернулся в Минск, чтобы поступить в адъюнктуру (военную аспирантуру). Тогда же он начал говорить на белорусском языке — сначала только с женой и друзьями, поскольку «в советские времена это было страшной тайной». Когда распад СССР был уже близок, Статкевич пришел к выводу, что армии союзных республик необходимо разделить, иначе может начаться гражданская война. В 1990 году он опубликовал две статьи о необходимости создания белорусской национальной армии, но никто из политиков их не заметил. Тогда Статкевич решил стать политиком сам.
Как Статкевич добивался создания национальной армии — а потом был уволен из нее
Он присоединился к социал-демократам. Сначала подпольно, потому что, как и любой советский офицер, состоял в КПСС. Но после штурма телебашни в Вильнюсе Статкевич вышел из коммунистической партии.
В августе 1991 года он отказался подчиняться ГКЧП. В дни путча Статкевич объявил о создании надпартийного «Белорусского объединения военнослужащих» (Беларускае згуртаванне вайскоўцаў, БЗВ) — и по радио призвал солдат и офицеров Белорусского военного округа не подчиняться приказам путчистов. «Я прекрасно понимал, на что иду, тем более, что у меня подрастали две дочери. Но одновременно со страхом за близких было ощущение какого-то счастья: я сделал все, что мог», — вспоминал политик.
Армия независимой Беларуси была создана в 1992 году. Но год спустя подполковника Статкевича, которому оставался месяц до защиты докторской диссертации, уволили в запас «за дискредитацию высокого звания офицера». Это произошло из-за того, что он выступил против присоединения Беларуси к Договору о коллективной безопасности. Его условия предполагали, что белорусских военных могут отправить в «горячие точки» в других странах СНГ. В итоге Минск принял договор без этого пункта, но Статкевичу это стоило военной карьеры. В 1995 году он ушел и из БЗВ, которое еще через пять лет закрылось.
Как Статкевич отказался от помилований и депортации из Беларуси
С Александром Лукашенко Статкевич познакомился еще до распада СССР, в 1991 году, когда тот был депутатом белорусского парламента. После победы Лукашенко на президентских выборах в 1994 году Статкевич сначала решил его поддержать, но быстро перешел в оппозицию. В 1996 году он устроил митинг против расширения полномочий президента, а в 1999-м — «марш свободы» против объединения Беларуси с Россией, в 2004-м — акции против отмены ограничения на количество сроков для Лукашенко, а в 2010-м был одним из лидеров «Плошчы», массовой акции после президентских выборов.
Та акция закончилась для Статкевича пятилетним сроком. Он отказался просить Лукашенко о помиловании, но в 2015 году тот сам освободил его досрочно в рамках очередного сближения с Западом. Статкевич объяснил, что не подавал прошение о помиловании, поскольку для этого нужно признать вину. «Морально было очень непросто, но надо было держаться и сопротивляться. Я не мог бумажку написать с просьбой о помиловании, ведь тогда получается, что десятки тысяч людей, которые со мной вышли на площадь, тоже преступники», — сказал он в интервью «Медузе».
В 2020 году Статкевичу не дали встретить президентские выборы на свободе. Он был задержан за несколько месяцев до них, в мае 2020-го, когда шел на предвыборный пикет Светланы Тихановской. Спустя полтора года его осудили по обвинению в организации протестов вместе с ее мужем, блогером Сергеем Тихановским. Статкевич получил 14 лет особого режима. Он сидел в одиночной камере, без связи с внешним миром и, по рассказам, перенес инфаркт и несколько раз — коронавирус.
11 сентября 2025 года Лукашенко снова помиловал Статкевича и вместе с еще более чем 50 освобожденными политзаключенными решил депортировать его из Беларуси в Литву. Но политик наотрез отказался покидать страну. Как рассказали другие освобожденные, он «выбил» дверь автобуса, в котором их привезли на пограничный переход, и вышел со словами «Я еще повоюю!» Статкевич несколько часов просидел на нейтральной полосе между Беларусью и Литвой, отказываясь пересекать границу.
«Было несколько попыток его уговорить: и американские дипломаты, и жена, и еще какая-то женщина. Мне дали пять минут, это была последняя попытка. Завели туда, это происходило в Беларуси, на погранпереходе. Он отказался. Он считает, что Лукашенко не решает его судьбу. Он будет находиться там, где хочет, и плевать он хотел на „вашего колхозного лидера“. Он хочет находиться в Беларуси», — передал слова Статкевича его соратник Евгений Вильский.
По его словам, когда окончательно стало ясно, что Статкевич не передумает, его забрали люди в масках. Где он сейчас, неизвестно. Белорусский пропагандист Юрий Воскресенский заявил, что ему неизвестно местонахождение Статкевича, но если он в Беларуси, то его вернут за решетку: «Если он пошел в сторону Литвы — его подобрали литовские пограничники. Если он пошел в нашу сторону — то его подберут наши пограничники. Но он поедет [назад] отбывать наказание, потому что он явно отказался от помилования».
Почему Статкевич не сдается уже 30 лет
Статкевич — один из самых принципиальных представителей белорусской оппозиции, который не стеснялся критиковать коллег-политиков из Беларуси и Европы, если ему казалось, что они идут на компромиссы с Лукашенко. А еще он убежденный сторонник уличного протеста, считающий, что при отсутствии свободных выборов это единственный рычаг давления на власть.
В биографии на официальном сайте Статкевича есть такая строчка: «Организовал и возглавил более 30 многотысячных демонстраций в защиту независимости и суверенитета». Журналист Александр Федута, который работал в первой администрации Лукашенко, говорил, что Статкевич не только выводит людей на улицы, но и «до конца остается во главе колонны».
Эта принципиальность, однако, не помогла Статкевичу ни найти много друзей в оппозиции (в одном из интервью журналист прямо говорил ему, что у него репутация «немного обезбашенного, без тормозов»), ни завоевать особенную популярность среди избирателей (из-за противодействия властей он смог принять участие только в одних президентских выборах, в 2010 году, — и занял на них восьмое место из десяти).
Тем не менее, Статкевич остается одним из самых несгибаемых противников Лукашенко — и единственным за последние годы, кто решился дать ему отпор, оставаясь при этом в Беларуси. Его демарш на границе стал, пожалуй, самой громкой акцией белорусской оппозиции с тех пор, как были подавлены протесты из-за выборов 2020 года и из-за участия Беларуси в российско-украинской войне.
«Лукашенко всегда показывал, что может растоптать достоинство любого человека. Он мог любого унизить, но тормозок случился в моем случае. Даже для людей, которые меня не поддерживают, я пример: „А, этот его сделал. Хоть один, да сделал“. Но это и большая ответственность, я же как последний самурай», — смеялся оппозиционер в интервью «Медузе» десять лет назад.