В России создадут список организаций, которые смогут проводить массовые обзвоны без согласия абонентов

Министерство цифрового развития России разработает перечень организаций, которые смогут проводить массовые телефонные обзвоны без получения согласия абонента. Об этом 15 сентября пишут «Ведомости», ссылаясь на ответ ведомства на обращение ассоциации исследовательских компаний .

В сентябре социологи разместили на платформе OnlinePetition петицию президенту России, в которой рассказали, что вступившие в силу поправки в законодательство для борьбы с телефонными мошенниками ставят под угрозу их работу. Петицию поддержал в том числе Всероссийский центр по изучению общественного мнения (ВЦИОМ).

В своем ответе Минцифры пояснило, что закон не устанавливает критериев для определения массовых телефонных вызовов, включая их частоту и продолжительность. Операторы связи самостоятельно устанавливают факт массовых вызовов. Кроме того, с 1 сентября вводится обязательная платная маркировка звонков — теперь при вызове на экране телефона абонента должна появляться информация о компании, которая ему звонит, в том числе полное или сокращенное наименование и категория вызова (например, «банк» или «доставка»).

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября россияне могут установить запрет на массовые обзвоны. Звонки от органов власти и подведомственных им организаций под блокировку не попадают. Однако Минцифры совместно с органами власти прорабатывает окончательный перечень организаций, которые могут инициировать массовые вызовы без получения согласия абонента. Кто в него войдет, не уточняется.

По словам директора ВЦИОМ Валерия Федорова, Минцифры также рассматривает вопрос о том, как в условиях закона о маркировке звонков сохранить для социологов возможность проводить исследования через телефонные опросы.

«Коммерсант» писал, что операторы связи в России с 1 сентября стали блокировать абонентам, отказавшимся от спам-звонков, все звонки от юридических лиц, в том числе от банков, а также с кодами подтверждения. По словам одного из собеседников газеты, сейчас нет официального определения «массового» звонка, поэтому под запрет «может попасть что угодно» — в зависимости от того, как это трактует оператор связи. Ранее аналогичная проблема возникла с СМС-сообщениями после того, как в России заработал закон по ограничению спам-рассылок.

Весной 2025 года Госдума приняла закон «по защите от кибермошенничества», который ввел в том числе обязательную маркировку звонков, запретил массовые обзвоны в целях распространения рекламы, а также позволил абонентам отказаться от СМС-рассылок.

Социологическая служба предупреждала, что из-за введения маркировки расходы на опросы могут вырасти в десятки раз, а телефонные исследования, которые позволяют быстро и репрезентативно измерять мнение людей по всей стране, окажутся практически недоступны.