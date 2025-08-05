Операторы связи в России помимо рекламных рассылок блокируют пользователям, которые отказались от спама, все сервисные смс-сообщения — в том числе уведомления от банков и о двухфакторной аутентификации. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в одном из операторов связи. Исключение составляют обязательные смс от госслужб.

С 1 августа 2025 года в России вступил в силу закон, который позволяет отказаться от массовых рассылок смс-сообщений. Ограничение на спам можно подключить через личный кабинет или мобильное приложение оператора связи.

По словам собеседника газеты в телеком-отрасли, операторы таким образом реализуют формальные требования закона.

«Изменения требуют ограничить массовые рассылки без уточнения их характера, поэтому операторы вынуждены блокировать любые А2Р-рассылки [автоматизированные рассылки коммерческих сообщений], а иная реализация нормы будет считаться нарушением», — сказал собеседник «Коммерсанта».

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») заявили, что реализовали «сбалансированный подход по отказу от смс-рассылок». В поддержке оператора сказали корреспонденту «Коммерсанта», что сообщения от банков и госуслуг будут приходить. В МТС от комментариев отказались, но на сайте оператора есть информация о бесплатной услуге по блокировке смс-сообщений, кроме сообщений от МЧС и госуслуг. В описании отмечается, что «при подключенной услуге не приходят сообщения от банков, коды подтверждения и другие важные смс».

В «Мегафоне» заявили, что законом не предусмотрено разделение на типы рассылок, «поэтому при получении заявки мы обязаны прекратить доставку любых смс-рассылок».

«Требования закона таковы, что отказ клиента от получения рассылок распространяется абсолютно на все смс, поступающие не с номеров обычных пользователей, за рядом исключений: информирование операторов по процессу переноса номеров (MNP) и о законодательных требованиях, связанных с обслуживанием, рассылки по инициативе органов власти», — сообщили в T2.

По мнению представителя «Т-Мобайла» (виртуальный оператор Т-Банка), для работы запрета от спам-рассылок необходимо установить право абонента «отказаться не просто от массовых рассылок, а от определенных их категорий».

В Минцифры заявили, что находятся «в контакте с операторами связи» и следят за тем, как они реализуют новую функцию.

В марте Госдума приняла закон «по защите от кибермошенничества». Закон вводит в том числе обязательную маркировку звонков, запрещает массовые обзвоны в целях распространения рекламы, а также позволяет абонентам отказаться от смс-рассылок.

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