«Коммерсант»: российские операторы вместе со спамом стали блокировать звонки от банков

Операторы связи в России с 1 сентября стали блокировать абонентам, отказавшимся от спам-звонков, все звонки от юридических лиц, в том числе от банков, а также с кодами подтверждения, сообщила газета «Коммерсант» 3 сентября.

Источник издания на банковском рынке рассказал, что, поскольку сейчас нет официального определения «массового» звонка, под запрет «может попасть что угодно» — в зависимости от того, как это трактует оператор связи.

По словам представителя «Мегафона», закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки оператор должен блокировать «все звонки, которые идентифицируются как массовые».

Представитель T2 отметил, что оператор предупреждает клиентов, что под запрет могут попасть «полезные звонки» от банков и организаций. На сайте МТС также говорится, что под блокировку могут попасть звонки от банков, сервисов бронирования и так далее.

Граждане России с 1 сентября могут обратиться к оператору связи с заявлением об отказе от массовых звонков. При этом под запрет не попадают звонки от органов власти и подведомственных им организаций.

В августе аналогичная проблема возникла с СМС-сообщениями после того, как в России заработал закон по ограничению спам-рассылок. Как сообщал «Коммерсант», операторы помимо рекламных рассылок стали блокировать все сервисные сообщения — в том числе уведомления от банков и о двухфакторной аутентификации.