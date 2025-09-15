Apple выпустила новые версии своих операционных систем — с дизайном «жидкое стекло»
Apple выпустила новую версию операционных систем для iPhone, iPad, MacBook и других своих устройств. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.
В этом году Apple изменила нумерацию операционных систем: теперь в названии указан год их активного использования, а не номер версии. Новые iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS получили номер 26, что соответствует 2026 году.
В новых ОС изменился дизайн интерфейса. Он получил название Liquid Glass («жидкое стекло») из-за полупрозрачных элементов. «Медуза» публиковала обзор этого интерфейса в июне, после того, как его показали на конференции для разработчиков WWDC 2025.
Также в обновленных операционных системах Apple расширены возможности системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. В частности, она получила функцию живого перевода в сообщениях и во время телефонных разговоров.
На прошлой неделе Apple провела ежегодную презентацию своих новых продуктов. На ней был представлен самый тонкий смартфон в истории компании iPhone Air. «Медуза» рассказывала, чем он выделяется на фоне других смартфонов Apple и что о нем говорят журналисты.