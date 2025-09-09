Компания Apple провела ежегодную презентацию своих новых продуктов. Наиболее ожидаемым из них стал смартфон iPhone Air. Толщина его корпуса, выполненного из титана, составляет всего 5,6 миллиметра. Компания заявила iPhone Air как самый тонкий среди всех своих смартфонов.

Ролик об iPhone Air

Также Apple представила смартфоны из линейки iPhone 17. Базовая модель получила увеличенный экран, модель Pro — самый емкий аккумулятор среди всех смартфонов Apple. Кроме того, у моделей Pro и Pro Max появилась новая система охлаждения, продлевающая время автономной работы устройства.

Цены новые айфоны в США начинаются от 799 долларов; в России, по данным «Яндекс.Маркета», они будут стоить от 110 тысяч рублей. iPhone Air в США будет стоить от 999 долларов, в России — от 135 тысяч рублей.

Также на презентации были представлены три новых модели умных часов Apple Watch (цена от 249 долларов) и наушники AirPods Pro 3 с «лучшей в мире системой шумоподавления» и функцией живого перевода (цена от 250 долларов).

Все новые продукты Apple в одном видео