Apple представила новые версии своих операционных систем. Их дизайн называется «жидкое стекло»
Корпорация Apple представила новую версию своих операционных систем на конференции для разработчиков WWDC 2025.
Apple изменила нумерацию операционных систем: теперь в названии указан год их активного использования, а не номер версии. Поэтому на смену iOS 18 пришла iOS 26. Другие операционные системы Apple (iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS) имеют такой же номер.
Также ОС получили новый дизайн под названием Liquid Glass («жидкое стекло»). Элементы операционных систем стали полупрозрачными, они «отражают и преломляют свое окружение, помогая лучше сфокусироваться на контенте», говорится в пресс-релизе Apple.
Вице-президент Apple по дизайну интерфейса Алан Дай назвал Liquid Glass самым масштабным обновлением дизайна программного обеспечения Apple.
Публичные бета-версии новых ОС для пользователей станут доступны в июле, а официальный релиз состоится осенью.