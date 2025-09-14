В Ленинградской области с разницей в несколько часов сошли с рельсов два тепловоза. Следователи рассматривают версию диверсии

Тепловоз с 15 пустыми цистернами сошел с рельсов в Лужском районе Ленинградской области в ночь на 14 сентября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, это случилось на перегоне Строганово — Мшинская. В результате случившегося никто не пострадал. «Следователи проверят версию диверсии», — заявил губернатор. На месте работают саперы.

К месту происшествия направили два аварийно-восстановительных поезда из Петербурга.

Движение поездов закрыли в двух направлениях. Задерживаются 10 пригородных электричек.

Обновление. Вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области сошел с рельсов одиночный тепловоз, погиб машинист поезда, сообщил глава региона Александр Дрозденко в 9:55 утра. Станция Семрино находится примерно в нескольких десятках километров от места в Лужском районе, где сошел тепловоз с цистернами.

На железной дороге в Орловской области 13 сентября нашли взрывные устройства. Как сообщили местные власти, «при подрыве» одной из бомб погибли два сотрудника Росгвардии, еще один получил тяжелые ранения, он умер в больнице. Из-за взрыва в Орловской области задерживаются 17 поездов.