Украинская разведка утверждает, что устроила взрывы на железной дороге в России и нарушила снабжение ВС РФ в Украине

Главное управление разведки Минобороны Украины и Силы специальных операций Украины стоят за взрывами, которые прозошли 13 и 14 сентября на железной дороге в Орловской и Ленинградской областях, сообщили издания «РБК-Украина» и Hromadske, ссылаясь на источники в украинской разведке.

По их данным, украинские силы причастны к минированию перегона Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области, где в результате разминирования погибли три сотрудника Росгвардии. В результате взрыва, произошедшего вечером 13 сентября, железнодорожное сообщение остановилось.

Кроме того, как рассказали источники, еще один подрыв произошел около 02:30 ночи 14 сентября на перегоне Строганово — Мшинская в Ленинградской области. В результате случившегося с рельсов сошел локомотив с 15 цистернами с горючим, которые загорелись (власти РФ утверждали, что цистерны были пустыми).

Источник «РБК-Украина» в украинской разведке заявил, что железнодорожные ветки, где произошли взрывы, считаются «критически важными логистическими звеньями» в снабжении войск РФ на харьковском и сумском направлениях. «В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны», — сказал собеседник издания.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил 13 сентября, что при проверке железнодорожных путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка обнаружили взрывные устройства. «При подрыве» одной из бомб погибли два сотрудника Росгвардии, еще один получил ранения, он умер в больнице. По состоянию на утро 14 сентября из-за случившегося задерживались 17 пассажирских поездов. Днем 14 сентября открыли движение в одну сторону.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ночь на 14 сентября тепловоз с 15 пустыми цистернами сошел с рельсов в Лужском районе на перегоне Строганово — Мшинская. В результате случившегося никто не пострадал. Губернатор заявил, что следователи рассматривают версию диверсии. Кроме того, по словам Дрозденко, в другом месте в Ленобласти сошел с рельсов одиночный тепловоз, в результате чего погиб машинист.