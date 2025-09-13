На железной дороге в Орловской области взорвалась бомба. Погибли два человека
На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, написал губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что «при подрыве» одной из бомб погибли два человека и еще один получил ранения.
В результате инцидента на перегоне Малоархангельск-Глазуновка проводятся «оперативные мероприятия», из-за чего задерживается движение нескольких поездов дальнего следования, добавил Клычков.
«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами», — пишет губернатор.
Московская железная дорога сообщила, что из-за взрыва в Орловской области в пути задерживаются десять поездов:
- № 742 Белгород-Москва
- № 143 Москва-Кисловодск
- № 741 Москва- Белгород
- № 726 Курск- Москва,
- № 30 Белгород- Санкт-Петербург
- № 743 Москва — Белгород
- № 6336 Курск-Орел
- № 6338 Курск-Орел
- № 6337 Орел-Курск
- № 119 Санкт-Петербург-Белгород.
«Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут», — отметили в МЖД.