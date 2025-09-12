Певец Шарлот попросился из колонии на фронт. Ему отказали

Певец Эдуард Шарлот, осужденный по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, хотел отправиться на российско-украинскую войну, чтобы не отбывать наказание в колонии, но ему отказали. Об этом РИА Новости сообщил отец музыканта Валерий Шарлот.

«Разговор такой был. Хотел поехать на , потом нет, потом, вроде, опять появилось такое желание, но ему сказали „нет“… Там было непонятно, в качестве кого он поедет», — рассказал он.

Певца Эдуарда Шарлота задержали после доноса Екатерины Мизулиной в 2023 году, когда он вернулся из Армении в Россию. Его обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих из-за роликов, в которых он исполнял песню на мотив «Дня Победы» в нижнем белье, прибивал к распятию фотографию главы РПЦ и свой военный билет, сжигал паспорт РФ и говорил, что выступает против войны в Украине.

В декабре 2024 года Самарский областной суд назначил Шарлоту пять с половиной лет колонии-поселения. В августе 2025-го Центральный суд Тольятти принял решение о переводе певца из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. Администрация колонии-поселения в Тольятти заявляла, что Шарлот неоднократно нарушал режим и отрицательно влиял на других осужденных.