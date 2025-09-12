Певец Шарлот попросился из колонии на фронт. Ему отказали
Певец Эдуард Шарлот, осужденный по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, хотел отправиться на российско-украинскую войну, чтобы не отбывать наказание в колонии, но ему отказали. Об этом РИА Новости сообщил отец музыканта Валерий Шарлот.
«Разговор такой был. Хотел поехать на СВО, потом нет, потом, вроде, опять появилось такое желание, но ему сказали „нет“… Там было непонятно, в качестве кого он поедет», — рассказал он.
Певца Эдуарда Шарлота задержали после доноса Екатерины Мизулиной в 2023 году, когда он вернулся из Армении в Россию. Его обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих из-за роликов, в которых он исполнял песню на мотив «Дня Победы» в нижнем белье, прибивал к распятию фотографию главы РПЦ и свой военный билет, сжигал паспорт РФ и говорил, что выступает против войны в Украине.
В декабре 2024 года Самарский областной суд назначил Шарлоту пять с половиной лет колонии-поселения. В августе 2025-го Центральный суд Тольятти принял решение о переводе певца из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. Администрация колонии-поселения в Тольятти заявляла, что Шарлот неоднократно нарушал режим и отрицательно влиял на других осужденных.